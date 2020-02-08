Общество

Россельхознадзор запретил вывоз 60 тонн соевого концентрата из Псковской области

На железнодорожной станции «Псков-товарный» должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещена погрузка 60 тонн соевого концентрата, произведенного предприятием, расположенным в городе Остров Псковской области, предназначенного для комбината хлебопродуктов Свердловской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе проведения анализа данных в ФГИС «Меркурий» специалисты управления выявили отсутствие в системе информации о происхождении сырья, из которого был произведен соевый концентрат кормовой.

Кроме того, были нарушены правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ. Информация о наименовании товара, заявленная в ветеринарном свидетельстве, декларации о соответствии, удостоверении качества и безопасности, на маркировочной этикетке товара «Соевый концентрат кормовой», не соответствовала информации о наименовании товара «Шрот соевый, обогащенный кормовой», указанной в результате исследования по экспертизе, сведения о котором были внесены в графу «особые отметки» ветеринарного свидетельства.

В связи с выявленными нарушениями выпуск 60 тонн соевого концентрата запрещен.