Общество

В кабмине не поддержали поправки о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект фракции «Единая Россия», предполагающий обязанность преподавателей не реже одного раза в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование, так как подобные нормы в законодательстве уже есть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию проекта отзыва кабмина.

Авторы законопроекта - депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко - также предложили закрепить обязанность работодателей отстранять или не допускать к работе педагогов, не прошедших такое освидетельствование либо привлекавшихся к уголовной ответственности за побои.

Сегодня согласно закону об образовании, педагоги обязаны проходить медосмотры, в том числе один раз в год с участием психиатра. Также работники учебно-воспитательных и детских дошкольных учреждений проходят психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.

Как говорится в проекте отзыва кабмина, «обязанности педагогических работников и работодателей, порядок их исполнения уже предусмотрены законодательством Российской Федерации и подзаконными актами».