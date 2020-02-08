Кафе «Вкус и цвет» приглашает на ужин «Едим руками»

19 февраля в 19.00 в городском кафе «Вкус и Цвет» в Пскове пройдет ужин в формате Finger food/ Finger food - это специальный вечер, на котором гости будут есть только руками, никаких столовых приборов.
«Друзья, мы призываем отказаться от предрассудков, столовых приборов и есть все, от легко салата до на вкуснейшего десерта, руками. Меры предосторожности соблюдаются: стол застилают пергаментной скатертью, гостям выдают перчатки и фартуки», - рассказали организаторы вечеринки.
«Человек всегда ел руками, пока его не ограничили условностями и приличиями. Есть руками сегодня - современный мировой тренд. Во многих уголках мира: в Индии и Японии, в Америке и Перу, в Африке и Китае испокон веков еду едят руками, поэтому в меню - блюда со всего света. Использование столовых приборов нашло широкое распространение у многих народов. Многие кто едят руками утверждают, что дотрагиваясь кончиками пальцев до еды мы, как бы, сигнализируем, передаем информацию желудку о том, что пища "на подходе", о текстуре и консистенции продуктов, о температуре и даже об уровне насыщенности специями, что подготавливает нашу пищеварительную систему к приему и обработке пищи, к выделению необходимых пищеварительных соков.
Дотрагиваясь пальцами до пищи, мы придаем процессу еще и тактильное, осязательное восприятие»,- рассказали организаторы.