Общество

Прокуратура проведет проверку по жалобе псковича на ненадлежащую организацию записи к стоматологу

Личный прием граждан по поручению президента РФ провел прокурор Псковской области Сергей Белов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном ведомстве, поводами для обращений к нему стали ненадлежащая организация записи на прием к врачу-стоматологу и нарушения уголовно-процессуального законодательства при расследовании дела.

Так, житель города Пскова обеспокоен невозможностью в установленный законом срок попасть с малолетним ребенком на плановый прием к врачу-стоматологу в ГБУЗ ПО «Псковская стоматологическая поликлиника. Детское отделение».

Еще двое псковичей пришли на прием с жалобой на неудовлетворительную работу правоохранительных органов при пресечении противоправной деятельности и расследовании уголовного дела о причинении телесных повреждений одному из обратившихся.

В ходе личного приема заявителям подробно разъяснили положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы, сообщили в прокуратуре.

По всем поступившим обращениям организованы проверки.