Общество

Начался капремонт автобусной станции в Опочке

Начался капитальный ремонт автобусной станции в городе Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в инстаграме комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, строители отремонтируют кровлю и фасады здания, а также внутренние помещения. Средства на ремонт выделены из областного бюджета и внебюджетных источников в объеме 5,5 млн рублей.





Объект культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции» был построен в 1847 году по образцовому проекту «Станционный дом» и входил в комплекс почтовых станций шоссе Санкт-Петербург - Киев. Здесь предъявлялись подорожные, оплачивались прогоны, менялись лошади, предоставлялся ночлег. В здании размещались бани, 4 зала для приезжающих, квартира содержателя гостиницы, кухня, комната для записи подорожных и конюшня на 36 лошадей.



Станция представляет собой одноэтажное, прямоугольное здание. Главный фасад выполнен в «готическом» стиле. После Великой Отечественной войны сохранилась лишь коробка главного дома, которую сразу же стали приспосабливать под автостанцию. Внутренняя планировка была нарушена. Ограда и надворные постройки не сохранились.