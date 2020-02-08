Общество

Роскомнадзор информирует о массовой рассылке уведомлений о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных

В последнее время по сообщению ряда операторов персональных данных участились случаи массовой рассылки информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных. В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роскомнадра, основной предмет рассылки заключается в информировании операторов об административной ответственности, предусмотренной положениями статьи 13.11 КоАП РФ с максимальным штрафом в размере до 300.000 рублей, и возможных внеплановых проверках в случае непредставления уведомлений об обработке персональных данных или разработки пакета документов по обработке и защите персональных данных.

Обращаем внимание, что операторы до начала обработки персональных данных обязаны уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. В случае, если деятельность оператора подпадает под исключения, предусмотренные положениями п. 1-9 ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных», уведомление об обработке персональных данных может не представляться. Кроме того, административная ответственность за непредставление уведомления об обработке персональных данных установлена не положениями статьи 13.11 КоАП РФ, как указано в подобных письмах, а положениями статьи 19.7 КоАП РФ с максимальным штрафом до 5.000 рублей.

Также обращаем внимание, что основания для проведения внеплановой проверки регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №146 «Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».

Таким образом, в случае получения подобных писем, при оценке доводов их отправителей необходимо руководствоваться указанной позицией Роскомнадзора.