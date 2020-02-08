Общество

Александр Козловский принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям

Состоялось традиционное для начала года расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Совещание прошло под руководством вице-премьера по развитию промышленности, члена Бюро Лиги Юрия Борисова и председателя СоюзМаш России, главы госкорпорации «Ростех»​ Сергея Чемезова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального объединения работодателей «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области», в ходе заседания участники обсудили участие предприятий промышленности в реализации национальных проектов, развитие программы диверсификации и подготовку кадров для отрасли. Первый заместитель председателя СоюзМаш России​ Владимир Гутенев отметил, что эксперты Союза работают над подготовкой и сопровождением законопроектов, направленных на развитие промышленной политики, ее оборонной составляющей, в том числе в рамках работы рабочей группы Госсовета.​ ​

Вопрос о подготовке кадров по направлению «Машиностроение» поднял министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он также подчеркнул необходимость партнерства вузов и организаций реального сектора экономики. «Реализуя государственную политику в области образования и науки, мы медленно сдвигаем акцент в отношении наших университетов и вузов, главным образом региональных и академических институтов, с наукометрии на умение выстраивать отношения с организациями реального сектора экономики. Сейчас появился новый формат - научно-образовательные центры. Мы понимаем, что НОЦ не состоятся без активной позиции организаций реального сектора экономики», - сказал Фальков.

Стоит отметить, что Сергей Чемезов наградил Александра Козловского медалью Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

«Такие награды - кредит доверия и стимул работать еще продуктивнее», - отметил Козловский.