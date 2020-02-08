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Общество

Депутат от ЛДПР предложил предоставлять маткапитал на четвертого ребенка

11.02.2020 13:03|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Сергей Иванов (фракция ЛДПР) внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить право на повторное получение материнского капитала при рождении или усыновлении четвёртого ребёнка, пишет «Парламентская газета».

Сегодня, согласно законодательству, получить материнский капитал при рождении или усыновлении второго ребенка могут: женщины, родившие или усыновившие второго ребенка с 2007 года или третьего и последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года.

Автор законопроекта предлагает расширить этот перечень категорией женщин, родивших четвёртого ребёнка, независимо от того, получали ли они материнский капитал ранее.

По мнению законодателя, принятие такой нормы стимулирует создание многодетных семей и позволит создать более эффективные условия для обеспечения для них достойной жизни.

К законопроекту прилагается заключение Правительства РФ, в котором сказано, что он не согласован с Федеральным законом «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», а также поставит в неравные условия другие категории граждан, имеющих двух и более детей, но не обладающих правом на повторное поручение маткапитала. Кроме того, в документе не определены источники денежных средств на его реализацию, что противоречит Бюджетному кодексу РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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