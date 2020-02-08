Общество

Омбудсменов Северо-Запада планируют собрать в Пскове

Инициативу проведения в Пскове заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе поддержал губернатор области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом стало известно во время рабочей встречи главы региона с омбудсменом Дмитрием Шаховым.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Заседание координационного совета будет проводиться в Псковской области впервые за 10 лет существования института омбудсмена. Дмитрий Шахов отметил, что с предложением собрать омбудсменов в Пскове выступил председатель координационного совета - уполномоченный по правам человека Ленинградской области Сергей Шабанов. Основными темами станут соблюдение прав пожилых людей на социальное обслуживание, а также обеспечение права инвалидов на профессиональную реализацию.

«В Пскове есть уникальные в этом плане организации, положительный опыт которых должен быть изучен и растиражирован в другие регионы Северо-Западного федерального округа», — отметил Дмитрий Шахов и добавил, что участником координационного совещания может стать уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Направьте предложения по организации мероприятия», — отметил Михаил Ведерников.

Также во время рабочей встречи региональный омбудсмен предложил губернатору внести поправки в закон «О ветеранах труда Псковской области». Обязательным условием для присвоения почетного звания может стать отсутствие неснятой или непогашенной судимости. Также предлагается исключить из общего стажа работы период отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. Михаил Ведерников подчеркнул, что этот вопрос необходимо проанализировать вместе с коллегами из Псковского областного Собрания депутатов и выработать четкую совместную позицию.

«Это одно из почетных званий Псковской области, поэтому надо формировать такие критерии, чтобы его получали самые достойные жители региона», — резюмировал Михаил Ведерников.