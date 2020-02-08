Общество

День голосования по поправкам к Конституции стоит сделать выходным днем, считает Клишас

Сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что день голосования по изменениям в Основной закон стоит сделать выходным. Об этом сообщает ТАСС.

«Все варианты (дня голосования) сейчас существуют. Наверное, разумно делать его выходным днём. Но это предложение, которое мы должны обсудить сейчас вместе с президентом», - сказал сенатор.

Ранее глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что рабочая группа по поправкам в Конституцию встретится с президентом Владимиром Путиным 13 февраля.