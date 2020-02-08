Общество

Названа средняя зарплата специалиста по информационной безопасности в Пскове

Средняя зарплата специалиста по информационной безопасности в Пскове составляет 61 000 рублей в месяц.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты специалистов по информационной безопасности в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, специалист по информационной безопасности в этом городе получает в среднем 61 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге, в среднем, на 90 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 68 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 61 000 рублей, Ленинградская область – 75 000 рублей в месяц.

В других крупных городах ситуация следующая: в Новосибирске - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, во Владивостоке – 83 000 рублей в месяц.