Общество

Псковичи могут присоединиться к команде «Молодежного ТВ»

Псковичи могут присоединиться к команде «Молодежного ТВ».

Для того, чтобы стать частью команды, необходимо заполнить анкету и ждать приглашения на собеседование.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, после прохождения собеседования участников ожидает бесплатное двухмесячное обучение по четырем направлениям: тележурналистика, операторское искусство, монтаж и фотокорреспонденция. Обучение стартует в марте 2020 года.

Впервые к привычному обучению в этом году добавятся мастер-классы по кинопроизводству, благодаря которым участники смогут узнать о всех нюансах в производстве короткометражного кино Пскова: спортивных мероприятиях, молодежном творчестве, социальных акциях, благотворительности и тд.

Отметим, коллектив «Молодежного ТВ» работает на добровольной основе.

Информация о собеседованиях будет размещена в группе «Молодёжного ТВ» ВКонтатке