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Общество

Кабмин дополнительно выделит 39,4 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов

11.02.2020 15:41|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году субъектам РФ из федерального бюджета выделят более 39 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов. Распоряжение за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

Деньги в сумме 39,442 млрд рублей будут выделены за счёт остатков средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в 2019 году.

Минфин, согласно документу, должен «внести в установленном порядке… в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объёма дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» регионов.

Мишустин 10 февраля на совещании с вице-премьерами потребовал разобраться с причинами, по которым в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства. Подобные ситуации он назвал недопустимыми.

По его словам, это может произойти либо из-за неэффективного планирования, либо вследствие низкого качества управленческого аппарата, который этим занимается. Премьер призвал навести порядок и сделать жёсткие выводы, в том числе применением мер дисциплинарной ответственности.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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