Общество

Россияне все чаще выбирают квартиры-студии

Доля квартир-студий в 26 из 52 крупных городов России выросла за последние полгода на 0,2-7,7 процентного пункта. Об этом пишет NEWS.ru.

Как отмечают специалисты, наибольшим спросом пользуются квартиры-студии в Набережных Челнах, а наименьшим - в Магнитогорске.

На втором месте по популярности такой тип жилья оказался в Подольске. В середине лета прошлого года примерно пятая часть всего предложения приходилась на квартиры-студии. Третью строчку заняла Москва.

Количество желающих приобрести студию уменьшилось в семи городах-миллионниках. В их число вошли Пермь, Волгоград, Омск и Ростов-на-Дону.

Эксперты также отметили минимальные показатели роста спроса в Новосибирске и Краснодаре.