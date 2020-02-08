Общество

Прокуроры выявили перебои с поставкой лекарств в 2019 году в более 40 регионах России

В более 40 регионах России прокуроры выявили перебои с поставками лекарств в 2019 году. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

«Установлено, что в 2019 году отмечались перебои в поставках лекарств в 42 субъектах Российской Федерации, а количество несостоявшихся аукционов на поставку медикаментов составило 75 тыс. (каждая 4-я закупка), в том числе по причине отсутствия заявок потенциальных исполнителей контрактов», - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что причина перебоев - некачественное планирование и управление товарными запасами уполномоченными органами власти субъектов РФ. Кроме того, среди причин и то, что ведомство также выделяет ограничение региональными нормами круга лиц, которые обладают правом на льготное получение лекарств, а также многочисленные нарушения законодательства о закупках, которые влекут ограничение числа их участников, а также недостаточное финансирование субъектами РФ.

«В сфере исполнения законодательства о здравоохранении прокурорами в 2019 году выявлено больше 77 тыс. нарушений законов. С целью их устранения внесено 16 тыс. представлений, в суды направлено 12 тыс. исков, опротестовано свыше 840 незаконных правовых актов», - говорится в сообщении. Порядка 20 тысяч человек привлекли к дисциплинарной и административной ответственности после рассмотрения актов.