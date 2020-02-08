Общество

Олег Брячак: Друзья всегда придут тебе на выручку, и чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, каковы источники его дохода в условиях, когда он имеет статус банкрота и является фигурантом уголовного дела.

«Когда человек долгое время занимается бизнесом, и многие направления создал с ноля, из воздуха, проблем с деньгами такой человек, как правило, не сильно испытывает. Я не говорю, что я ни в чем не нуждаюсь. Конечно, я переживаю сложный период. Я и банкрот, и уголовное дело на мне, а еще передо мной стоят куча задач, и в финансовом плане, мягко говоря, тяжеловато. Поэтому в спортзал я хожу бесплатно, добрые люди мне помогают: "Олег Михайлович, приходите"», - рассказал лидер псковских «эсеров». Адвокаты, по его словам, тоже много денег не берут, и когда он не может вовремя заплатить за услуги, ждут.

«А еще у меня остались надежные друзья. Именно такие ситуации, когда ты находился на каком-то уровне, а потом рухнул ниже городской канализации, позволяют проверить людей, которые с тобой рядом. Многие отваливаются, и это хорошо. Потому что сложно человеку, который этого не понимает и носит с собой балласт, который дружит с ним только потому, что ему что-то от тебя надо. А есть такие люди, которых не видишь годами, а они звонят, когда узнают про твои сложности. И так же поступаешь и ты», - добавил Олег Брячак.

«Как говорится, хочешь проверить человека, дай ему ручку и стол, а хочешь проверить друзей, окажись в сложной ситуации. А еще скажу такую вещь.Друзья всегда придут тебе на выручку, и чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет», - резюмировал гость студии.