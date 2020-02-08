Общество

В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях

В феврале и марте россиян ждут длинные выходные из-за праздников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд. Поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, в этом году выпало на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 24-е число.

В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя продлится четыре дня - с 10 по 13 марта.

В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на час не сокращается.