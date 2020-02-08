Общество

Продажи билетов через интернет на Октябрьской железной дороге в январе выросли на 13%

В январе 2020 года пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через Интернет более 1,1 млн билетов на поезда дальнего следования, что на 13% превышает показатели января 2019 года. Электронной регистрацией на поезда дальнего следования в январе воспользовалось более 1 млн пассажиров (+8%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Через терминалы самообслуживания в январе 2020 года было распечатано 30,3 тысяч проездных билетов, оформлено в терминалах – 6 тысяч билетов.