Общество

«Подстрочник» с Владимиром Папортом. ВИДЕО

Сегодня, 11 февраля, гостем очередного выпуска программы «Подстрочник» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним дорожную обстановку в областном центре, состояние дел по аварийности и травматизму на псковских дорогах, проблему соблюдения псковичами Правил дорожного движения, а также вопросы организации дорожного движения в период масштабных дорожных ремонтов, поведения водителей и пешеходов на дороге.