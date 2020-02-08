Общество

В России предложили декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысячи рублей

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил считать мелким хищением кражу денег с банковских карт в размере до 2,5 тысячи рублей, совершённую впервые. Об этом сообщает ТАСС.

Лебедев напомнил, что в прошлом году были осуждены лица, впервые совершившие кражу денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств на сумму, не превышающую 2,5 тысячи рублей. Глава Верховного суда обратил внимание на то, что кража иного имущества стоимостью не выше 2,5 тысячи рублей, совершенная впервые, является административным правонарушением.

«Думаю, в этой связи целесообразно отнести хищения денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств, не превышающие 2,5 тысячи рублей, совершённые впервые, к категории мелкого хищения», - сказал Вячеслав Лебедев.

Он отметил, что 4 мая 2018 года кража денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств была отнесена к категории тяжких преступлений. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет. Судимость по этой статье погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания.

В настоящее время, согласно статье 7.27 КоАП, мелкое хищение наказывается административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административным арестом до 15 суток, или обязательными работами до 50 часов.