Общество

Выдачу лицензии на торговлю спиртным предлагается упростить

Задолженность по налогам не может служить поводом для отказа в выдаче лицензии на торговлю или производство спиртного. Комитет Совета Федерации по экономической политике 11 февраля рекомендовал палате одобрить соответствующий законопроект, внесенный Костромской областной думой. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как пояснил первый зампредседателя комитета Сергей Калашников, законопроект уточняет основания для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По словам сенатора, в настоящее время практика выдачи лицензий изобилует многочисленными случаями отказа. «Наиболее частая причина - задолженность по налогам, - уточнил он. - Законопроект вводит норму, которая позволяет получить лицензию даже при условии задолженности».

Изменения предлагается внести в статью 19 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».