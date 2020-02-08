Общество

Малоимущим семьям могут предоставить временную субсидию на оплату аренды жилья

Минстрой предложил субсидировать малообеспеченным семьям оплату аренды и коммунальных платежей в съемном жилье. Предполагается, что поддержка будет предоставляться на срок, достаточный для того, чтобы семья улучшила свое материальное положение. Об этом рассказала глава департамента жилищной политики министерства Ольга Кориненко на расширенном заседании Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отмечалось на заседании, сегодня порядка 40 процентов семей не могут самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Для них Минстрой разрабатывает меру поддержки, в соответствии с которой граждане сами будут снимать квартиру в обычном коммерческом доме, а государство предоставит им субсидию на оплату аренды и услуг ЖКХ.

Такой вид помощи предлагают назначать на определенный срок. Предположительно он будет варьироваться в пределах 10 лет - за это время семья может улучшить свое материальное положение или претендовать на другие льготы.

Сегодня в России снимает жилье порядка 6 миллионов семей и одиноких граждан, но регистрируется не более 5 тысяч договоров ежегодно. Как указал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, чтобы обелить рынок аренды, необходимы как финансовые гарантии для инвесторов и застройщиков, так и стимулирование граждан.

Сегодня развитие рынка аренды является одним из ключевых моментов для выполнения нацпроектов по улучшению качества жизни людей, а также для расселения аварийных домов. Кроме того, это будет способствовать повышению мобильности населения и выживанию строительной отрасли в целом, сказал Чернецкий.

«Наша главная задача сегодня - приучить людей к арендному жилью. Налоговых льгот для застройщика или инвестора недостаточно, нужен постоянный устойчивый поток», - подчеркнул сенатор.

Большая часть рынка арендного жилья сегодня приходится на серый сектор. В Минстрое прорабатывают варианты госрегулирования в этой сфере. Основная идея заключается в создании единого инфопространства, где можно было уточнить параметры жилья, проверить благонадёжность арендодателя или арендатора, а также заплатить налоги или получить правовую поддержку.

«Мы предоставим льготный налоговый режим арендодателям. Может быть прогрессивная шкала - чем дольше ты зарегистрирован на портал, тем ниже налог. Мы также разрабатываем меры понуждения: например, административную ответственность за нелегальную сдачу квартиры. Штраф также может зависеть от длительности нарушения», - сказала Ольга Кориненко.

Основной проблемой современного рынка аренды сегодня являются низкий интерес застройщика и высокий уровень выбытия квартир из-за приватизации. Поэтому участники совещания предложили, с одной стороны, проработать механизмы госгарантий инвесторам, а с другой - закрепить за частью жилого фонда, построенного для аренды, невозможность выкупать квартиры.