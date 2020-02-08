Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Группа BrainStorm в Пскове
«Мельница» в Пскове
Нескучный февраль в «Покровском»
Дима Билан снова в БКЗ!
Роман с мебелью: «12 стульев»
В чем гулять в конце зимы?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувствую силы помогать людям
Гражданская пресса в 2019
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 08.02.2020 19:120 Псков заполонили снеговики, а лыжная база открыла сезон. ФОТО 11.02.2020 15:280 Малоимущим семьям могут предоставить временную субсидию на оплату аренды жилья 11.02.2020 15:180 В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях 11.02.2020 15:161 Олег Брячак: Друзья всегда придут тебе на выручку, и чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет 11.02.2020 15:140 Названа средняя зарплата специалиста по информационной безопасности в Пскове 11.02.2020 15:070 В России предложили декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысячи рублей
 
 
 
Самое популярное 10.02.2020 09:497 В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО 11.02.2020 09:225 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков 10.02.2020 15:0113 Телеведущая расхохоталась после слов о повышении соцвыплат в России 08.02.2020 20:1218 Ремонт автовокзала в Пскове застопорился из-за отсутствия средств 10.02.2020 16:191 Гаражи горят на Зональном шоссе в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Малоимущим семьям могут предоставить временную субсидию на оплату аренды жилья

11.02.2020 15:28|ПсковКомментариев: 0

Минстрой предложил субсидировать малообеспеченным семьям оплату аренды и коммунальных платежей в съемном жилье. Предполагается, что поддержка будет предоставляться на срок, достаточный для того, чтобы семья улучшила свое материальное положение. Об этом рассказала глава департамента жилищной политики министерства Ольга Кориненко на расширенном заседании Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отмечалось на заседании, сегодня порядка 40 процентов семей не могут самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Для них Минстрой разрабатывает меру поддержки, в соответствии с которой граждане сами будут снимать квартиру в обычном коммерческом доме, а государство предоставит им субсидию на оплату аренды и услуг ЖКХ.

Такой вид помощи предлагают назначать на определенный срок. Предположительно он будет варьироваться в пределах 10 лет - за это время семья может улучшить свое материальное положение или претендовать на другие льготы. 

Сегодня в России снимает жилье порядка 6 миллионов семей и одиноких граждан, но регистрируется не более 5 тысяч договоров ежегодно. Как указал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, чтобы обелить рынок аренды, необходимы как финансовые гарантии для инвесторов и застройщиков, так и стимулирование граждан.

Сегодня развитие рынка аренды является одним из ключевых моментов для выполнения нацпроектов по улучшению качества жизни людей, а также для расселения аварийных домов. Кроме того, это будет способствовать повышению мобильности населения и выживанию строительной отрасли в целом, сказал Чернецкий.

«Наша главная задача сегодня - приучить людей к арендному жилью. Налоговых льгот для застройщика или инвестора недостаточно, нужен постоянный устойчивый поток», - подчеркнул сенатор.

Большая часть рынка арендного жилья сегодня приходится на серый сектор. В Минстрое прорабатывают варианты госрегулирования в этой сфере. Основная идея заключается в создании единого инфопространства, где можно было уточнить параметры жилья, проверить благонадёжность арендодателя или арендатора, а также заплатить налоги или получить правовую поддержку.

«Мы предоставим льготный налоговый режим арендодателям. Может быть прогрессивная шкала - чем дольше ты зарегистрирован на портал, тем ниже налог. Мы также разрабатываем меры понуждения: например, административную ответственность за нелегальную сдачу квартиры. Штраф также может зависеть от длительности нарушения», - сказала Ольга Кориненко.

Основной проблемой современного рынка аренды сегодня являются низкий интерес застройщика и высокий уровень выбытия квартир из-за приватизации. Поэтому участники совещания предложили, с одной стороны, проработать механизмы госгарантий инвесторам, а с другой - закрепить за частью жилого фонда, построенного для аренды, невозможность выкупать квартиры.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1236 человек
11.02.2020, 15:280 Малоимущим семьям могут предоставить временную субсидию на оплату аренды жилья 11.02.2020, 15:260 На улице Стахановской в Пскове установят временные искусственные неровности 11.02.2020, 15:180 В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях 11.02.2020, 15:161 Олег Брячак: Друзья всегда придут тебе на выручку, и чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет
11.02.2020, 15:140 Названа средняя зарплата специалиста по информационной безопасности в Пскове 11.02.2020, 15:070 В России предложили декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысячи рублей 11.02.2020, 15:010 Первые на севере: «Европа Плюс» установила мировой рекорд 11.02.2020, 14:555 Владимир Папорт: Пешеход должен убедиться в безопасности пешеходного перехода, а не кидаться под машину
11.02.2020, 14:410 Чреватое интернет-знакомство: в Псковской области поймали подозреваемую в краже более 3 млн рублей из сейфа пенсионера. ВИДЕО 11.02.2020, 14:400 Ярмарочную площадку обустроят в Печорском районе 11.02.2020, 14:370 «Подстрочник» с Владимиром Папортом. ВИДЕО 11.02.2020, 14:260 Открыт прием заявок на традиционное первенство Пскова по мини-футболу среди ветеранов
11.02.2020, 14:130 Прокуроры выявили перебои с поставкой лекарств в 2019 году в более 40 регионах России 11.02.2020, 13:510 В Дедовичском районе построили дорогу на время капремонта моста через реку Шелонь 11.02.2020, 13:470 МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра 11.02.2020, 13:462 Олег Брячак: Псковскими коммунистами руководит ватная кукла, которая их никуда не ведет
11.02.2020, 13:440 День голосования по поправкам к Конституции стоит сделать выходным днем, считает Клишас 11.02.2020, 13:360 Псковичи могут присоединиться к команде «Молодежного ТВ» 11.02.2020, 13:313 Про полпредовские пистоны и ярость Льва 11.02.2020, 13:170 Виктор Антонов: Физкультурный диспансер не остался обещанием и обеспечен всем для полноценной работы
11.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом 11.02.2020, 13:030 Депутат от ЛДПР предложил предоставлять маткапитал на четвертого ребенка 11.02.2020, 12:550 Исследование: почти 80% россиян стали жертвами интернет-угроз в 2019 году 11.02.2020, 12:553 Олег Брячак: Я не обладаю гипнозом, чтоб убедить человека взять на свое имя кредит
11.02.2020, 12:461 Полсотни рабочих мест создаст «Балт-Фиш плюс» после модернизации устаревшего оборудования 11.02.2020, 12:450 Омбудсменов Северо-Запада планируют собрать в Пскове 11.02.2020, 12:264 Олег Брячак из-за банкротства готов на время сложить с себя полномочия руководителя псковской «Справедливой России» 11.02.2020, 12:120 Выставка «Городская среда» откроется в галерее «Цех»
11.02.2020, 12:120 Великолукский мясокомбинат смог выполнить госзаказ по поставке полуфабрикатов в Венесуэлу после реализации инвестпроекта в 1,6 млрд рублей 11.02.2020, 12:111 Из-за снижения покупательской способности и роста цен на сырье Псковскому хлебокомбинату пришлось скорректировать инвестпроект 11.02.2020, 12:104 Роман с мебелью: «12 стульев» 11.02.2020, 12:020 Из магазина на Октябрьском проспекте за день трижды крали алкоголь
11.02.2020, 12:020 Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию не обсуждает обнуление президентских сроков 11.02.2020, 11:561 «Псков-Полимер» расширил производство обуви за счет приобретения двух новых линий 11.02.2020, 11:480 Лукашенко сравнил фейки в СМИ с химоружием 11.02.2020, 11:460 Великолукский завод вложит свыше 150 млн рублей в строительство производственно-складского комплекса
11.02.2020, 11:450 Псковская областная библиотека приглашает на презентацию проекта, посвященного родному городу 11.02.2020, 11:330 Призерами всероссийских соревнований стали псковские легкоатлеты 11.02.2020, 11:310 Более 200 тысяч рублей похитили мошенники с банковских карт псковичей 11.02.2020, 11:310 «Подстрочник»: Как себя вести на дороге в период масштабных дорожных ремонтов, расскажет начальник ГИБДД Пскова
11.02.2020, 11:180 Александр Козловский принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям 11.02.2020, 11:160 Единый комплекс производства, хранения и первичной переработки картофеля и овощей построят в Псковском районе 11.02.2020, 11:122 В кабмине не поддержали поправки о психиатрическом освидетельствовании педагогов 11.02.2020, 11:051 В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках
11.02.2020, 11:043 Внедорожник и микроавтобус столкнулись на перекрестке Петровская - Пароменская в Пскове 11.02.2020, 11:010 Роскомнадзор информирует о массовой рассылке уведомлений о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных 11.02.2020, 10:590 Россельхознадзор запретил вывоз 60 тонн соевого концентрата из Псковской области 11.02.2020, 10:570 Прокуратура проведет проверку по жалобе псковича на ненадлежащую организацию записи к стоматологу
11.02.2020, 10:540 Би-би-си снимет сериал о Грете Тунберг 11.02.2020, 10:531 «Гайд-парк»: Вся правда о банкротстве Брячака из первых уст 11.02.2020, 10:530 «Село Степанчиково и его обитатели» - Псковский театр встречает весну большой премьерой 11.02.2020, 10:360 Начался капремонт автобусной станции в Опочке
11.02.2020, 10:300 Кафе «Вкус и цвет» приглашает на ужин «Едим руками» 11.02.2020, 10:240 Опыт Псковской области в развитии шахматного образования изучат власти Республики Удмуртия 11.02.2020, 10:220 Порховича ждет суд за сбыт наркотиков через интернет-магазин и Telegram 11.02.2020, 10:140 Сенаторы предложили наказывать россиян за семейные дебоши
11.02.2020, 10:140 Первое в 2020 году совместное российско-белорусское учение десантников пройдет в Псковской области в феврале 11.02.2020, 10:077 В Пскове перекроют участок улицы Леона Поземского в связи с ее реконструкцией 11.02.2020, 09:571 Никотиносодержащие смеси стали темой для разговора псковских полицейских с педагогами 11.02.2020, 09:390 Парламентарии нашли способы снизить «алкогольную смертность»
11.02.2020, 09:310 Псковичи сняли с кадастрового учета около 3000 земельных участков - эксперт 11.02.2020, 09:225 Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков 11.02.2020, 09:200 Юные псковские штангисты примут участие соревнованиях, которые проводит олимпийский чемпион Дмитрий Берестов 11.02.2020, 09:120 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчин, укравших кофе из магазина
11.02.2020, 08:573 Третий концерт проекта «Добрый рок» в Великих Луках пройдет 22 февраля 11.02.2020, 08:540 Три гаража и автомобиль сгорели на Зональном шоссе в Пскове 11.02.2020, 08:501 Женщина за рулем «Ниссана» сбила пешехода на улице Советской в Пскове 11.02.2020, 08:470 Онлайн-продажу рецептурных лекарств предложили внедрить в июле
11.02.2020, 08:440 Водолазы извлекли тело мужчины из локнянского озера Дулово 11.02.2020, 08:300 Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году 11.02.2020, 08:2612 Санкт-Петербург предложили переименовать в Конституции 11.02.2020, 08:210 Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального представительства МИД РФ
11.02.2020, 08:1239 Интерактив: Кому стало лучше от сноса детской площадки у храма Покрова и Рождества от Пролома? 11.02.2020, 08:100 Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек 10.02.2020, 23:011 Мультсериал «Том и Джерри» отмечает 80-летний юбилей 10.02.2020, 22:480 Посетить выпускной экзамен Псковской школы звонарей и записаться в следующий набор приглашают горожан
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.