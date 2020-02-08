Общество

Ученые предупредили об опасности красного мяса для здоровья человека

Учёные США провели исследование и выяснили, что при частом употреблении некоторых видов мяса повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на «Царьград».

Эксперты проанализировали медицинские карты более 30 тысяч добровольцев. Оказалось, что употребление этого продукта увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что всего две порции в неделю переработанного и красного мяса, а также птицы увеличивает вероятность развития болезней сосудов и сердца на 3-7% и повышает риск преждевременной смерти на 4%. Учёные посоветовали, как можно реже есть мясо, так как оно приводит не только к заболеваниям сердца, но и онкологии.

Скорее всего, опасность для организма представляет не просто мясо, а способ его приготовления. В качестве альтернативных способов получения белка медики советуют употреблять бобовые, орехи и рыбу.