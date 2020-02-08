Общество

12 февраля в Пскове пройдет ярмарка вакансий

Отделение областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району приглашает всех желающих посетить ярмарку вакансий, которая пройдет в среду, 12 февраля, с 14.00 до 17.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в ней примут участие следующие работодатели - Псковское областное управление инкассации РФ, ООО «Северо-Западная инвестиционная компания», комитет юстиции Псковской области, Пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, ООО «Смартер Про», Центр финансово-бухгалтерского обслуживания, отдел пограничной комендатуры в г. Печоры и другие.

На работу требуются военнослужащие по контракту, водители-инкассаторы, специалисты по работе с клиентами, специалисты бюджетного бухгалтерского учета, секретарь судебного заседания, делопроизводитель, секретарь и другие специалисты.

Посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.

Мероприятие пройдет по адресу Псков, ул. Коммунальная, 71а в помещении Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району (автобусы №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская»).