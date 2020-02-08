Общество

В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках

В 26 муниципалитетах Псковской области будет открыто 27 площадок для участия желающих в исторической акции «Единой России» «Диктант Победы». Об этом заявил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Голышев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы должны не только хранить, но и защищать историческую память. Преумножать ее, всемерно изучать итоги и уроки Великой Отечественной войны. Именно этому и будет посвящен всероссийский "Диктант Победы". Принять участие в акции смогут все желающие», - заявил Голышев.

Как отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов, в прошлом году «Диктант Победы» стал одним из самых значимых мероприятий, которые проводились в рамках партийного проекта «Историческая память», и получил очень хорошие отзывы у жителей.

«В прошлом году в Псковской области было организовано три площадки: две - в Пскове и одна - в Великих Луках. В нашем регионе в нем приняли добровольное участие более 200 человек, от старшеклассников до ветеранов», - напомнил Карпов.

В этом году на сайте диктантпобеды.рф появится возможность предварительной регистрации на площадках проведения для участников акции. Также планируется создание мобильного приложения «Диктант Победы» для платформ Android и iOS с полным функционалом сайта акции.

Напомним, акция «Единой России» «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы, проходила по всей России и в 23 странах мира 7 мая 2019 года. Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. Знания о войне можно было проверить на 1373 площадках, а также на сайте диктантпобеды.рф. При этом правильно на все задания диктанта ответили более 5,5 тыс. участников.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.