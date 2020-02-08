Общество

Опубликованы уникальные архивные документы, описывающие процедуру голосования на первых послевоенных выборах 1946 года

Архивные публикации осуществляются ИКПО в рамках проекта Центральной избирательной комиссии. В преддверии торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Центральной избирательной комиссией запланирована выставка копий архивных документов в Москве в атриуме здания ЦИК РФ. Аналогичная региональная выставка в рамках всероссийского проекта, посвященная первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР, планируется и в Пскове.

Изучив архивы Территориальная избирательная комиссия Пыталовского района обнародовала выпуски газеты «Под знаменем Советов». В муниципальном архиве были обнаружены выпуски газеты, которые предшествовали первым послевоенным выборам 10 февраля 1946 года в Верховный Совет СССР.

В выпуске газеты от 9 февраля, за один день до выборов, опубликована подробная инструкция о том, что нужно знать о порядке голосования, а именно: где и в какое время будут проходить выборы, какой документ понадобится избирателю, сколько бюллетеней он получит и как нужно их заполнять.

Так, в газете напоминается, что день выборов является нерабочим днем. Один из интересных фактов - это время работы избирательных участков, 10 февраля по всей стране они работали с 6 часов утра до 12 часов ночи, чтобы обеспечить максимально высокую явку избирателей.

«Для участия в выборах каждый гражданин приходит в помещение избирательного участка в любое, удобное для него время. О том, куда именно надо явиться для голосования, избиратель узнает заранее из газет, из сообщения по радио, из расклеенных на улицах объявлений и т.п.», - писали в газете, отмечая, что об информированности населения позаботится избирательная комиссия каждого участка, а также расскажут агитаторы и доверенные окружных предвыборных совещаний.

Еще одним интересным фактом является то, что для голосования жители могли использовать не только паспорт, но и колхозную книжку, профсоюзный билет, либо иное удостоверение личности. «Один из этих документов надо, идя на выборы, непременно взять с собой», - говорится в газете.

Сама процедура получения бюллетеней практически не изменилась: «На столе избирательных комиссий будут приготовлены списки избирателей, проживающих на территории участка. Секретарь или член комиссии, посмотрев на документ, предъявленный избирателем, найдет его фамилию в списках избирателей и сделает там отметку», - написано в статье.

В тексте отмечается, что вышеизложенная процедура необходима для того, чтобы голосом избирателя не смог воспользоваться кто-либо другой, а во вторых, для того, чтобы один избиратель не смог голосовать на выборах дважды, ибо выборы в СССР равные и каждый гражданин имеет один голос.

Для выборов 10 февраля Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР установила формы избирательных бюллетеней трех цветов. «Белый - для выборов депутатов в Совет Союза, голубой - для выборов депутатов в Совет Национальностей от союзной республики и розовый - для выборов депутатов в Совет Национальностей от автономной республики, или от автономной области, или от национального округа», - описано в статье.

Важно отметить, что порядок заполнения самого бюллетеня для голосования немного изменился. Получив бюллетень избиратель должен был перейти в другую комнату или в специально оборудованную кабину где кроме него никого из избирателей, а также членов участковой комиссии находиться не может. Только оставшись один избиратель заполняет выданные бюллетени, подобный порядок сохранился и сейчас в интересах соблюдения тайны выборов и «свободы воли избирателя при решении им вопроса за кого голосовать».

А вот поля, где можно поставить галочку за понравившегося кандидата в бюллетенях не было. «В каждом бюллетени избиратель оставляет фамилию того кандидата, за которого желает голосовать, вычеркивая фамилии остальных кандидатов. Если в бюллетене фамилия одного кандидата и избиратель желает голосовать за него, он ничего в бюллетене не пишет и не подчеркивает, оставляя фамилию», - описан процесс заполнения бюллетеня в газете.

Также в инструкции отмечено, что если избиратель в следствие своей неграмотности или инвалидности сам не в состоянии заполнить бюллетени, то он вправе пригласить с собой в комнату, где заполняются бюллетени, любого другого избирателя и попросить его о заполнении. «Заполнив бюллетень избиратель возвращается в комнату, где находится участковая избирательная комиссия, и там лично опускает бюллетени в сложенном виде», - говорится в тексте.

Чтобы более детально ознакомиться с документами, можно обратиться в муниципальные архивы или территориальные избирательные комиссии.