Общество

Передача символа Эстафеты Победы псковским пограничникам пройдет на Кургане Дружбы

18 февраля в 12.00 в Себежском районе на Кургане Дружбы состоится торжественное мероприятие, посвященное встрече Эстафеты Победы, проходящей вдоль внешних границ государств-участников Содружества Независимых Государств, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В рамках проведения мероприятия состоится передача кубка – символа Эстафеты псковским пограничникам от представителей пограничной службы Республики Беларусь. Во время патриотической акции планируется проведение торжественного митинга у белорусского монумента героям-комсомольцам деревни Прошки, на российской стороне – возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза Марии Пынто, а также проведение концертных программ с участием творческих коллективов Псковской области.

Далее символ Эстафеты Победы проследует по южным границам России в страны СНГ. Завершится патриотическая акция 28 мая в Москве на Поклонной горе.