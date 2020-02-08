Общество

В Псковской области площадь лесовосстановления в 2019 году составила почти 4,6 тыс. га

В Псковской области в 2019 году площадь лесовосстановления составила около 4,6 тыс. га. Как отметили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, в рамках нацпроекта «Экология» целевой показатель выполнен на 123%.

В свою очередь площадь вырубленных лесных насаждений составила около 4 тыс. га. Показатель «Отношение площади воспроизводства лесов к площади вырубленных лесных насаждений» выполнен в 2019 году на 101%.

При реализации регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области» в течение прошлого года более чем в два раза от плановых показателей было заготовлено семян для лесовосстановления (0,8 тонн). Также специалисты вырастили более 12 млн единиц посадочного материала.

Для сохранения лесных насаждений были закуплены 480 единиц оборудования и 37 единиц лесопожарной техники. Дополнительно создано 6 лесопожарных станций для повышения оперативности применяемых мер. Кроме того, перевооружение пожарных станций позволило улучшить условия работы более 230 сотрудников Противопожарного лесного центра.

Для подготовки лесовосстановительного материала закуплено 19 единиц оборудования и 2 единицы лесохозяйственной техники. Такое обновление материально-технической базы позволит увеличить количество и улучшить качество посадочного материала, расширить площадь воспроизводства лесов, а также повысить качество лесохозяйственных работ.

Всего в рамках национального проекта «Экология» в прошлом году было израсходовано более 108 млн рублей.