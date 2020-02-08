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Общество

В Госдуме предложили оставить в очереди на жилье супругов старше 35 лет

11.02.2020 19:31|ПсковКомментариев: 0

Депутат от КПРФ, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, предлагающий не исключать из очереди в программе по улучшению жилищных условий молодых семей, супругов, которым во время ожидания исполнилось больше 35 лет. Документ размещен в понедельник, 11 февраля, в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишут «Известия». 

В пояснительной записке к документу говорится, что согласно действующему законодательству, претендовать на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья могут только супруги не старше 35 лет. Это приводит к «несправедливой ситуации», когда семья ждет в очереди несколько лет, а по достижении 36 лет люди теряют право на выплаты.

«С целью восстановления социальной справедливости предлагается принять Федеральный закон «О гарантиях прав молодых семей на жилище», согласно которому, лица, ставшие участниками программы, сохраняют право на участие в ней до момента реализации ими права на жилище вне зависимости от их фактического возраста», — говорится в записке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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