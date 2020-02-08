Общество

С начала года проверено почти 500 точек доступа Wi-Fi в общественных местах СЗФО

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги систематических мероприятий по контролю точек доступа Wi-Fi в общественных местах Северо-Западного федерального округа. Специалисты проверили 472 точки доступа Wi-Fi. Был выявлен только 1 случай нарушения, связанный с отсутствием идентификации пользователей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роскомнадзора по Псковской области.

По итогам проведенных мероприятий составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

В целях повышения дисциплины со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi Роскомнадзор на регулярной основе наряду с контрольно-надзорной работой проводит профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений, связанных с организацией публичных точек доступа Wi-Fi. Так, в 2019 году количество подобных нарушений сократилось в два раза по сравнению с 2018 годом.