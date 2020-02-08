Общество

Минэкономразвития предлагает собирать биометрию через МФЦ

Многофункциональным центрам (МФЦ) предлагают дать право наряду с банками собирать изображения лиц и образцы голосов россиян для передачи в единую биометрическую систему. Уведомление о разработке такого законопроекта Минэкономразвития разместило на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что сегодня при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме требуется идентификация и аутентификация заявителей с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.

«Принятие законопроекта будет способствовать расширению перечня государственных и муниципальных услуг, которые могут быть предоставлены заявителям в электронной форме без их непосредственного присутствия», — говорится в описании.

Предлагаемые изменения позволят сократить время на идентификацию граждан при предоставлении услуг в МФЦ, считают в Минэкономразвития.

МФЦ смогут собирать биометрию и передавать данные в систему, если такое решение примут власти региона, где находится центр. Также центры смогут производить идентификацию граждан с использованием единой биометрической системы.

В случае принятия поправок нововведения вступят в силу в апреле 2021 года.