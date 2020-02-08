Общество

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному Собранию. Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая России».

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Напомним, что вчера, 10 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.

«Расширение возможностей программы материнского капитала очень важно для многих семей нашей страны и, в частности, Псковской области. Знаю, что очень многие семьи с радостью восприняли предложение нашего президента Владимира Путина о расширении возможностей материнского капитала. Эти, поистине беспрецедентные, меры поддержки стали большим подарком нашим семьям. Сейчас очень важно, чтобы предложения Президента как можно быстрее начали работать на практике, как правильно отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Со своей стороны, как региональный координатор проекта "Крепкая семья", вместе с членами партии "Единая Россия", вместе с семьями региона приложим все силы, чтобы поправки в закон начали эффективно работать на местах», - считает секретарь Псковского городского местного отделения партии, глава города Пскова Елена Полонская.