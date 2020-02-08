Общество

Петр Крупеня поблагодарил за достойное воспитание родителей и учителей Ивана Степанова, спасшего тонущего ребенка

Сегодня, 11 февраля, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня принял участие в торжественном мероприятии по награждению родителей и учителей Ивана Степанова, спасшего тонущего ребенка летом прошлого года, которое прошло в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Естественно-математический лицей №20».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, в мероприятии приняли участие председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, глава администрации Пскова Александр Братчиков, начальник управления образования г.Пскова Анна Кузыченко, мать юного героя - Мария Степанова, педагогический состав и учащиеся лицея.

Открывая мероприятие, ведущая отметила проводимую лицеем работу по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.

Александр Седунов и Александр Братчиков в своих выступлениях высоко оценили проявленное Иваном Степановым мужество при спасении утопающего, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию.

Петр Крупеня отметил роль родителей, бабушек и дедушек в воспитании юного героя, а также учителей в формировании гражданских и нравственных ориентиров, которые стали определяющими при совершении смелого и мужественного поступка. Высказал уверенность, что подвиг Ивана будет примером для многих псковичей, ценящим дружбу и взаимовыручку, а спасенная им жизнь положит начало череде добрых дел и поступков. Пригласил выпускников лицея попробовать свои силы при поступлении в академию Следственного комитета России.

В завершении мероприятия родителям Ивана, его бабушкам и дедушкам в знак глубокой признательности и искренней благодарности вручены благодарственные письма.

Кроме того, почетными грамотами отмечены его первая учительница Марина Егорова, классный руководитель Елена Ермолаева, директор школы Татьяна Савченкова и начальник управления образования города Анна Кузыченко.