Общество

Оксана Федорова в новой книге научит женщин быть успешными

Фото: Instagram

Уроженка Пскова Оксана Федорова накануне 8 Марта выпускает новую книгу о стиле и имидже «Создай свой личный бренд», в котором расскажет о пути своего успеха и том, как высот в жизни может достичь любая женщина, сообщает passion.ru.

Первая книга Федоровой «Формула стиля» вышла в 2008 году. В ней «Мисс Вселенная» рассказала о секретах стиля, создания своего стиля - от одежды до фигуры. Книга стала путеводителем для сотен тысяч женщин.

«Личный бренд - это не притворство кем-то другим, посторонним и не слишком на вас похожим. Это изучение себя и самовыражение в облике, поведении, стиле. Это принятие себя такой, какая вы есть. Потому что, даже контролируя некоторые свои черты и склонности, вы признаете их, даете им возможность проявиться и, значит, разрешаете им существовать, а себе - реализоваться и действовать. Свободно, по-своему», - рассказывает модель, певица, дизайнер и телеведущая о новой книге «Создай свой личный бренд».

Оксана Федорова уверена, что «в основе любого успеха лежит прежде всего личность человека - это яркие харизматичные люди, которые не боятся быть собой, или создают такой образ, который вызывает эмоции у обывателей, но точно никого не оставляет равнодушным. Успех - это результат большой работы над собой, стремления к воплощения своей мечты».

Предзаказ на новую книгу Оксаны Федоровой «Создай свой личный бренд» можно оформить на сайте книжного магазина «Лабиринт».