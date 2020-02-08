Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Группа BrainStorm в Пскове
«Мельница» в Пскове
Нескучный февраль в «Покровском»
Дима Билан снова в БКЗ!
Роман с мебелью: «12 стульев»
В чем гулять в конце зимы?
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 08.02.2020 19:120 Псков заполонили снеговики, а лыжная база открыла сезон. ФОТО 11.02.2020 22:480 Самозанятость с 14 лет родители не одобряют 11.02.2020 22:370 Организацию горячего питания в малокомплектных школах обсудили в администрации Псковской области 11.02.2020 22:231 В парке культуры и отдыха Великих Лук появится новое 45-метровое колесо обозрения 11.02.2020 22:120 250 млн рублей президентского гранта направят на проект исторического парка «Россия - моя история» в Пскове 11.02.2020 21:461 Россияне все чаще выбирают квартиры-студии
 
 
 
Самое популярное 06.02.2020 12:530 Климатическая весна придет в Россию на 2-3 недели позже календарной 04.02.2020 21:495 Псковичка Юлия Пересильд станет ведущей трансляции церемонии вручения премий «Оскар» 06.02.2020 18:535 На ограждении для автостоянки на Юбилейной появились фото чиновников 04.02.2020 14:2715 К 1 апреля в псковских автобусах планируется ввести транспортные карты 05.02.2020 11:1030 Первый в Пскове off-price магазин Familia 8 февраля будет дарить призы каждый час
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

250 млн рублей президентского гранта направят на проект исторического парка «Россия - моя история» в Пскове

11.02.2020 22:12|ПсковКомментариев: 0

Вопросы реализации в Пскове проекта исторического парка «Россия - моя история» были рассмотрены на рабочем совещании, которое во вторник, 11 февраля, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в обсуждении приняли участие заместитель начальника департамента по работе с органами местного самоуправления в управлении президента Российской Федерации Санал Бадмаев, управляющий директор Фонда Гуманитарных проектов Иван Есин, вице-губернаторы и руководство профильных органов исполнительной власти.

«На сегодняшний день значительная часть подготовительной работы завершена», - заметил Михаил Ведерников и добавил, что основные пункты проекта обсуждены и согласованы с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Проект реализуется совместно с Псковской митрополией.

Глава региона особо подчеркнул, что проект музея «Россия - моя история» необходимо состыковать с гуманитарно-спортивным центром, которые должны разместиться по соседству, в районе стадиона «Электрон». В целом вопрос концепции единого гуманитарно-спортивного комплекса согласован на уровне правительства Российской Федерации. «Понимание есть. Нас готовы поддержать. Среди острых вопросов - подготовка проектно-сметной документации. Но мы приняли решение, что проект будет за регионом. На эти цели направим средства Президентского гранта, который предоставлен области. Этот вопрос уже мы согласовали с Минфином РФ», - заметил Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что 250 млн рублей федеральных средств из резервного фонда президента России для создания исторического парка уже находятся на счетах Псковской области. Кроме того, к реализации проекта присоединится и компания «Газпром».

В свою очередь Санал Бадмаев напомнил, что проект по созданию в субъектах исторических парков реализуется при поддержке президента России. На данный момент на территории страны работает 21 исторический парк, последний открыт в декабре прошлого года в Сургуте. «Отрадно, что в Пскове мы перешли в практическую плоскость обсуждения. Большая подготовительная работа проведена. Есть примерный план реализации», — заметил он.

На совещании была представлена и рассмотрена архитектурная концепция единого гуманитарно-спортивного комплекса, который включает в себя различные зоны развития - ряд культурно-просветительских, спортивных, историко-краеведческих, гуманитарно-образовательных пространств. В первую очередь внимание собравшихся было приковано к музею «Россия - моя история». Ранее наиболее подходящим по техническим характеристикам был определен проект мультимедийного исторического парка, реализованный в Ставропольском крае. И сегодня проектировщик представил различные варианты адаптации проекта. Кроме того, были презентованы некоторые особенности возведения зданий, элементов фасада. Глава региона вместе с участниками совещания внес свои предложения и замечания по проекту. Все они будут рассмотрены и учтены в итоговом варианте.

В рамках общения стороны также детально рассмотрели организационные, технические вопросы, связанные с запуском проекта. В частности, речь зашла о работе по приведению земельных участков в соответствие с проектами планировки и межевания территории. председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева подчеркнула, что техническая документация на проведение кадастровых работ по перераспределению земельных участков в настоящее время разработана и находится на согласовании, после чего будет проведен аукцион.

По итогам обсуждения глава региона отметил, что различные этапы реализации проекта он будет курировать лично на подобных совещаниях, которые станут регулярными. Кроме того, Михаил Ведерников поручил руководителю аппарата администрации Псковской области Сергею Дмитриеву составить итоговый план мероприятий по созданию мультимедийного исторического парка «Россия - моя история», где будут прописаны конкретные сроки, ответственные лица. Михаил Ведерников выразил готовность подключаться лично к решению вопросов, которые требуют взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами, чтобы в ручном режиме контролировать их оперативное исполнение.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1262 человека
11.02.2020, 23:010 Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в порховской деревне Подсевы 11.02.2020, 22:480 Самозанятость с 14 лет родители не одобряют 11.02.2020, 22:370 Организацию горячего питания в малокомплектных школах обсудили в администрации Псковской области 11.02.2020, 22:231 В парке культуры и отдыха Великих Лук появится новое 45-метровое колесо обозрения
11.02.2020, 22:120 250 млн рублей президентского гранта направят на проект исторического парка «Россия - моя история» в Пскове 11.02.2020, 22:061 Интерактив: Полюбуйтесь дорогой у «Маяка» 11.02.2020, 21:520 Геннадий Ранцев покидает пост заместителя главы администрации Псковского района 11.02.2020, 21:461 Россияне все чаще выбирают квартиры-студии
11.02.2020, 21:380 Беременную женщину сбили на парковке возле гостиницы в Великих Луках 11.02.2020, 21:310 Ростуризм рекомендует турфирмам усилить информирование о правилах безопасности на отдыхе 11.02.2020, 21:150 Петр Крупеня поблагодарил за достойное воспитание родителей и учителей Ивана Степанова, спасшего тонущего ребенка 11.02.2020, 21:030 В Псковской области состоялся отборочный этап чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников отделов спецназа
11.02.2020, 21:010 Оксана Федорова в новой книге научит женщин быть успешными 11.02.2020, 20:310 Трупы мужчины и женщины с резаными ранами нашли в доме в порховской деревне Подсевы 11.02.2020, 20:280 Определены все участники детского футбольного марафона «Чернево 2020» 11.02.2020, 20:160 «Михайловское» приглашает отгулять масленицу у бугровского мельника
11.02.2020, 20:140 Сотрудники архива храма Александра Невского представили псковичам уникальные документы памяти 6-й роты 11.02.2020, 19:561 Минэкономразвития предлагает собирать биометрию через МФЦ 11.02.2020, 19:440 Срок в колонии строгого режима получил пскович, решивший пьяным покататься на машине знакомого 11.02.2020, 19:363 Семейную пару обвинили в госизмене из-за свадебного фото с ФСБшником
11.02.2020, 19:310 В Госдуме предложили оставить в очереди на жилье супругов старше 35 лет 11.02.2020, 19:240 Первый официальный чемпионат и первенство по брейкингу Псковской области пройдут 16 февраля 11.02.2020, 19:134 Начальник ГИБДД Пскова о пьяных водителях: Мы продолжим их ловить - и все 11.02.2020, 18:570 12 февраля в Пскове пройдет ярмарка вакансий
11.02.2020, 18:440 Два года условно, если будет лечиться у нарколога, получил житель Псковского района за кражу 11.02.2020, 18:250 «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования маткапитала 11.02.2020, 18:120 Пскович просит изменить режим работы светофора на перекрестке Труда - Звездная, увеличив время для поворота налево 11.02.2020, 18:020 Небольшие осадки прогнозируют завтра в Псковской области
11.02.2020, 17:490 С начала года проверено почти 500 точек доступа Wi-Fi в общественных местах СЗФО 11.02.2020, 17:424 Возле «Максимуса» установят знаки «Способ парковки» 11.02.2020, 17:390 Передача символа Эстафеты Победы псковским пограничникам пройдет на Кургане Дружбы 11.02.2020, 17:320 Житель Торошино оскорбился обвинением в нарушении «питейного этикета» и решил зарезать собутыльника
11.02.2020, 17:290 Светофор установят на пешеходном переходе у дома на Ипподромной, 127 11.02.2020, 17:240 В Псковской области площадь лесовосстановления в 2019 году составила почти 4,6 тыс. га 11.02.2020, 17:180 32-летний мужчина на «девяносто девятой» врезался в дерево в Великолукском районе 11.02.2020, 17:150 Ученые предупредили об опасности красного мяса для здоровья человека
11.02.2020, 16:580 Сельхозпредприятиям предлагают упростить доступ к мерам господдержки 11.02.2020, 16:531 Ограждение на дороге к ТРК «Fjord Plaza» в Пскове решили не ставить 11.02.2020, 16:440 Оптимальной назвал новую схему движения по перекрестку ул. Леона Поземского и Труда Владимир Папорт 11.02.2020, 16:340 В Псковской области «Диктант Победы» пройдет на 27 площадках
11.02.2020, 16:250 Выдачу лицензии на торговлю спиртным предлагается упростить 11.02.2020, 16:251 Пешеходный светофор с кнопкой вызова появится на улице Чудской 11.02.2020, 16:084 Борис Елкин: Вопрос закупки новых автобусов для «Псковпассажиравтотранса» детально прорабатывается 11.02.2020, 16:050 Через псковскую границу пытались незаконно провезти алкоголь, мед, семена и браслет
11.02.2020, 16:012 Футбольная реформа: Деньги, кадры, два стадиона 11.02.2020, 15:570 Продажи билетов через интернет на Октябрьской железной дороге в январе выросли на 13% 11.02.2020, 15:5315 Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции 11.02.2020, 15:480 Названы самые аварийные участки дорог Пскова
11.02.2020, 15:410 Кабмин дополнительно выделит 39,4 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов 11.02.2020, 15:383 Начальник псковского ОГИБДД предлагает ввести контроль за наличием фликеров у школьников 11.02.2020, 15:280 Малоимущим семьям могут предоставить временную субсидию на оплату аренды жилья 11.02.2020, 15:264 На улице Стахановской в Пскове установят временные искусственные неровности
11.02.2020, 15:180 В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях 11.02.2020, 15:162 Олег Брячак: Друзья всегда придут тебе на выручку, и чем больше выручка, тем больше друзей к тебе придет 11.02.2020, 15:140 Названа средняя зарплата специалиста по информационной безопасности в Пскове 11.02.2020, 15:070 В России предложили декриминализировать кражи с банковских счетов до 2,5 тысячи рублей
11.02.2020, 15:010 Первые на севере: «Европа Плюс» установила мировой рекорд 11.02.2020, 14:5523 Владимир Папорт: Пешеход должен убедиться в безопасности пешеходного перехода, а не кидаться под машину 11.02.2020, 14:410 Чреватое интернет-знакомство: в Псковской области поймали подозреваемую в краже более 3 млн рублей из сейфа пенсионера. ВИДЕО 11.02.2020, 14:400 Ярмарочную площадку обустроят в Печорском районе
11.02.2020, 14:370 «Подстрочник» с Владимиром Папортом. ВИДЕО 11.02.2020, 14:260 Открыт прием заявок на традиционное первенство Пскова по мини-футболу среди ветеранов 11.02.2020, 14:130 Прокуроры выявили перебои с поставкой лекарств в 2019 году в более 40 регионах России 11.02.2020, 13:510 В Дедовичском районе построили дорогу на время капремонта моста через реку Шелонь
11.02.2020, 13:471 МВД предлагает ввести видеофиксацию техосмотра 11.02.2020, 13:465 Олег Брячак: Псковскими коммунистами руководит ватная кукла, которая их никуда не ведет 11.02.2020, 13:440 День голосования по поправкам к Конституции стоит сделать выходным днем, считает Клишас 11.02.2020, 13:360 Псковичи могут присоединиться к команде «Молодежного ТВ»
11.02.2020, 13:3115 Про полпредовские пистоны и ярость Льва 11.02.2020, 13:170 Виктор Антонов: Физкультурный диспансер не остался обещанием и обеспечен всем для полноценной работы 11.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом 11.02.2020, 13:030 Депутат от ЛДПР предложил предоставлять маткапитал на четвертого ребенка
11.02.2020, 12:550 Исследование: почти 80% россиян стали жертвами интернет-угроз в 2019 году 11.02.2020, 12:555 Олег Брячак: Я не обладаю гипнозом, чтоб убедить человека взять на свое имя кредит 11.02.2020, 12:462 Полсотни рабочих мест создаст «Балт-Фиш плюс» после модернизации устаревшего оборудования 11.02.2020, 12:450 Омбудсменов Северо-Запада планируют собрать в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.