Общество

250 млн рублей президентского гранта направят на проект исторического парка «Россия - моя история» в Пскове

Вопросы реализации в Пскове проекта исторического парка «Россия - моя история» были рассмотрены на рабочем совещании, которое во вторник, 11 февраля, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в обсуждении приняли участие заместитель начальника департамента по работе с органами местного самоуправления в управлении президента Российской Федерации Санал Бадмаев, управляющий директор Фонда Гуманитарных проектов Иван Есин, вице-губернаторы и руководство профильных органов исполнительной власти.

«На сегодняшний день значительная часть подготовительной работы завершена», - заметил Михаил Ведерников и добавил, что основные пункты проекта обсуждены и согласованы с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Проект реализуется совместно с Псковской митрополией.

Глава региона особо подчеркнул, что проект музея «Россия - моя история» необходимо состыковать с гуманитарно-спортивным центром, которые должны разместиться по соседству, в районе стадиона «Электрон». В целом вопрос концепции единого гуманитарно-спортивного комплекса согласован на уровне правительства Российской Федерации. «Понимание есть. Нас готовы поддержать. Среди острых вопросов - подготовка проектно-сметной документации. Но мы приняли решение, что проект будет за регионом. На эти цели направим средства Президентского гранта, который предоставлен области. Этот вопрос уже мы согласовали с Минфином РФ», - заметил Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что 250 млн рублей федеральных средств из резервного фонда президента России для создания исторического парка уже находятся на счетах Псковской области. Кроме того, к реализации проекта присоединится и компания «Газпром».

В свою очередь Санал Бадмаев напомнил, что проект по созданию в субъектах исторических парков реализуется при поддержке президента России. На данный момент на территории страны работает 21 исторический парк, последний открыт в декабре прошлого года в Сургуте. «Отрадно, что в Пскове мы перешли в практическую плоскость обсуждения. Большая подготовительная работа проведена. Есть примерный план реализации», — заметил он.

На совещании была представлена и рассмотрена архитектурная концепция единого гуманитарно-спортивного комплекса, который включает в себя различные зоны развития - ряд культурно-просветительских, спортивных, историко-краеведческих, гуманитарно-образовательных пространств. В первую очередь внимание собравшихся было приковано к музею «Россия - моя история». Ранее наиболее подходящим по техническим характеристикам был определен проект мультимедийного исторического парка, реализованный в Ставропольском крае. И сегодня проектировщик представил различные варианты адаптации проекта. Кроме того, были презентованы некоторые особенности возведения зданий, элементов фасада. Глава региона вместе с участниками совещания внес свои предложения и замечания по проекту. Все они будут рассмотрены и учтены в итоговом варианте.

В рамках общения стороны также детально рассмотрели организационные, технические вопросы, связанные с запуском проекта. В частности, речь зашла о работе по приведению земельных участков в соответствие с проектами планировки и межевания территории. председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева подчеркнула, что техническая документация на проведение кадастровых работ по перераспределению земельных участков в настоящее время разработана и находится на согласовании, после чего будет проведен аукцион.

По итогам обсуждения глава региона отметил, что различные этапы реализации проекта он будет курировать лично на подобных совещаниях, которые станут регулярными. Кроме того, Михаил Ведерников поручил руководителю аппарата администрации Псковской области Сергею Дмитриеву составить итоговый план мероприятий по созданию мультимедийного исторического парка «Россия - моя история», где будут прописаны конкретные сроки, ответственные лица. Михаил Ведерников выразил готовность подключаться лично к решению вопросов, которые требуют взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами, чтобы в ручном режиме контролировать их оперативное исполнение.