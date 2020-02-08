Общество

В парке культуры и отдыха Великих Лук появится новое 45-метровое колесо обозрения

У Городского парка культуры и отдыха Великих Лук нашелся инвестор и совместно с ним планируется поставить в городе новое колесо обозрения, пишет портал Луки.ру со ссылкой на директора Городского парка культуры и отдыха Игоря Чучалова.

По его словам, оно будет больше нынешнего почти в два раза - 45 метров. Это будет третьим по счету колесом обозрения в истории города. В нем планируется сделать застекленные кабинки. Колесо обозрения будет отвечать всем требованиям безопасности.

Как подчеркнул директор парка, необходимость реконструкции парка назрела уже давно - горожане часто жаловались на разрушенные дорожки, старые аттракционы и деревья, которые с течением времени стали аварийными и небезопасными. Игорь Чучалов отметил, в 2019 году проделана большая работа и изменения видны уже сейчас, но это не значит, что благоустройство окончено.

Совсем скоро в парке начнутся работы по установке скамеек, больших парковых диванов и урн. Порадуют великолучан новые архитектурные формы.

«В этом году Городской парк работы будет работать и радовать своих гостей. Открытие планируется, как и всегда, 1 мая», - сказал Игорь Чучалов. Он добавил, что горожан ждет сюрприз - в парке установят новые семейные аттракционы «Ракушки» и «Бумеранг». Они придутся по душе горожанам любого возраста, уверен директор парка.

Кроме того, благодаря появлению инвестора, Великие Луки включены в туристический кластер Псковской области. Это позволит городским пространствам развиваться и становиться более комфортными для горожан.