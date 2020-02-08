Общество

Организацию горячего питания в малокомплектных школах обсудили в администрации Псковской области

Вопросы модернизации системы питания в учебных учреждениях Псковской области по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ обсудили в администрации Псковской области во вторник, 11 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации на очередном заседании рабочей группы под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой были подведены предварительные итоги мониторинга состояния пищеблоков в школах региона.

Открывая совещание, Вера Емельянова акцентировала особое внимание собравшихся, что организация школьного питания в новом формате является одной из ключевых задач, стоящих перед регионом. «Администрация Псковской области уже направила в министерство просвещения РФ финансовую заявку для обеспечения учеников младших классов бесплатным горячим питанием. В ближайшее время до региона будут доведены лимиты, поэтому с 1 сентября мы уже сможем полноценно исполнить свои обязательства», - отметила первый заместитель губернатора.

Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в свою очередь заметил, что в Псковской области сейчас функционирует более 200 пищеблоков в учебных учреждениях. «С 1 сентября мы сможем в полном объеме обеспечивать младшие классы горячим питанием, но вместе с этим на персонал возрастет нагрузка. Чтобы организовать процесс, ряду пищеблоков необходима модернизация, в том числе установка посудомоечных машин, а также другого кухонного оборудования», - отметил Александр Седунов и добавил, что уже составлен предварительный список необходимой к приобретению техники.

Вера Емельянова подчеркнула, что помимо федеральной и региональной поддержки муниципалитеты должны будут в своих бюджетах предусмотреть средства на ремонтные работы в учреждениях. В рамках выделенных на капитальный ремонт средств в рамках национального проекта «Образование» руководству районов предлагается разрабатывать проектную документацию так, чтобы в перечень работ входила модернизация пищеблока.

Еще одним вопросом для обсуждения стала организация питания в малокомплектных школах региона. На заседании рабочей группы рассмотрели отдельные случаи в Псковском, Гдовском и Плюсском районах. Представители муниципалитетов доложили, что на данном этапе доставка питания в учебные учреждения организована методом подвоза, в дальнейшем такая практика будет продолжена.

«Необходимо еще раз тщательно проанализировать состояние пищевых блоков, составить окончательный список необходимого оборудования и посуды в столовые, представить его губернатору. По итогам будет составлена региональная программа по модернизации пищевых блоков в учебных учреждениях. На эти цели мы сможем выделить высвобожденные средства, которые сейчас выделяются в качестве субсидии для обеспечения питания младших классов», - резюмировала Вера Емельянова и добавила, что дополнительное финансирование должно быть использовано максимально эффективно.