Общество

Самозанятость с 14 лет родители не одобряют

Большинство родителей не хотят, чтобы у их несовершеннолетних детей старше 14 лет появилась возможность получить статус самозанятого и официально заниматься бизнесом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 родителей детей в возрасте до 17 лет из всех округов страны.

Правительственное Агентство стратегических инициатив предлагает разрешить несовершеннолетним от 14 лет и старше регистрироваться в качества самозанятых. Среди родителей детей до 17 лет у проекта больше противников, чем сторонников: 40 и 34% соответственно.

Судя по комментариям, россияне опасаются финансовых и юридических бизнес-рисков, последствия которых могут лечь на их плечи. Раннее предпринимательство, по мнению родителей, может помешать их детям получить достойное образование.

Число сторонников проекта несколько возрастает с увеличением уровня доходов: если среди родителей с заработком до 30 тыс. руб. таковых лишь 29%, то среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. - 38%. Больше всего же сторонников инициативы - среди родителей подростков 15-17 лет (40%).

