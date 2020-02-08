Общество

Минтранс предлагает запретить убийцам и насильникам работать в такси

Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта, пишет газета «Известия».

В ведомстве заявили, что такие ограничения необходимы для безопасности пассажиров.

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что в июле документ планируется внести в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре - в Государственную думу.

Сейчас для людей с непогашенной судимостью также существует ряд ограничений. Им запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных структурах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями

финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным розыском.