Общество

Городские власти помогут коллективу «Рио-Рита» найти помещение для занятий ансамбля на время реконструкции «Таблетки»

Во вторник, 11 февраля, глава Пскова Елена Полонская встретилась с представителями клуба народного творчества для людей элегантного возраста «Рио-Рита», которые обеспокоены проблемой передачи здания, где они занимаются - театру кукол.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, также во встрече приняли участие заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, начальник управления культуры администрации города Юрий Мартынов, директор ГКЦ Елена Голубева.

Глава муниципалитета пояснила, что здание «Таблетка» в Летнем саду будет реконструировано и на время проведения ремонтных работ, всем коллективам необходимо будет найти новые помещения для занятий.

Елена Полонская заверила коллектив «Рио-Рита», что без помещения они не останутся: «Мы вместе с вами должны проработать вопрос о временном помещении для ваших занятий, после реконструкции здания вы вернетесь обратно. До конца этого года вас никто не выселит из здания, вы можете продолжать вести занятия, но вопрос с поиском временного помещения не нужно затягивать. Вам самим будет спокойнее на душе, если вы будете знать, что в случае реконструкции здания, вам есть, где заниматься. После ремонта здания, места хватит для всех. Для вашего спокойствия мы официально составим Соглашение, которое будет гарантировать ваше возвращение после ремонта здания обратно».

Александр Коновалов отметил, что здание «Таблетки» все равно когда-нибудь пришлось бы приводить в порядок, и в любом случае необходимо было бы искать варианты временного размещения творческих коллективов. «Мы не можем оставить ваш коллектив заниматься в здании, в то время, когда оно будет ремонтироваться, поэтому необходимо уже сейчас проработать вопрос с поиском временного помещения».

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Участники клуба рассказали, что в коллективе занимается около 100 человек, поэтому помещение должно соответствовать количеству людей, и занятия проходят один раз в неделю по 2 часа.

Директор ГКЦ Елена Голубева сообщила, что готова пойти навстречу коллективу «Рио-Рита» и рассмотреть возможные варианты помещений для их занятий.

В свою очередь, Елена Полонская подчеркнула: «Для нас важно, чтобы мы нашли вам помещение, которое будет удовлетворять вашим потребностям, поэтому мы готовы рассмотреть не только вариант ГКЦ, но и другие».

По итогу встречи было принято решение организовать выезд в «Таблетку» с целью оценки всей происходящей ситуации и выработки дальнейшего решения.