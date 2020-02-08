Общество

В псковских банях планируют оставить существующие льготы

Вопрос об изменении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными банями Пскова, обсудили на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы во вторник, 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Как пояснил представитель МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат», тарифы на эти услуги не изменялись с 2015 года, соответственно, в связи с инфляцией увеличивались и убытки предприятия.

В вынесенном на обсуждение законопроекте предлагается повысить размер платы за услуги бань в рабочие дни со 160 до 180 руб., в выходные - с 210 до 240 руб. При этом стоимость услуги для пенсионеров в размере 100 руб. в бане №1 по улице Советской сохранится, как и тариф на помывку в размере 10 руб. для граждан, проживающих в домах без централизованного водоснабжения. Также предложено оставить помывку детей до 7 лет бесплатной. Таким образом, сохранятся льготы для определенных категорий граждан и право выбора посещения бани в рабочие дни или выходные.

Большинством голосов члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.