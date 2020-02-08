Общество

День подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечается 12 февраля

День создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечается 12 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в 2019 году личный состав подразделений ЛРР управления совместно с сотрудниками полиции провел свыше 23 тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. За нарушения к административной ответственности привлечены более 1300 граждан.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности были проведены 899 проверок. К административной ответственности за нарушения в этой сфере привлечены 74 должностных лица.

В минувшем году в подразделения ЛРР поступило более 13 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде более 95%.

Отметим, что официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью в органах внутренних дел Российской Федерации считается 12 февраля 1969 года. Именно в этот день приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции был создан 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы.

В апреле 2016 года в России создана Федеральная служба войск национальной гвардии, одной из задач которой стал федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Ранее эти полномочия возлагались на подразделения МВД.