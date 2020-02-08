Общество

Двух овчарок из Германии не пропустили через границу в Псковской области

Две среднеазиатские овчарки из Германии не прошли ветеринарный контроль в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе при проведении ветеринарного контроля двух собак, перевозимых в грузовом отделении автомобиля из Германии в Республику Крым, специалисты выявили нарушения в оформлении документов.

В международных паспортах животных отсутствовали отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра, необходимого при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами Евразийского экономического союза собак и кошек.

В связи с установленными нарушениями ветеринарного законодательства ввоз двух овчарок на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате животных.

