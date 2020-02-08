Общество

Пыталовский соцработник вернет в бюджет незаконно полученную субсидию на жилье в размере 930 тысяч рублей

Проведенной прокурором Пыталовского района проверкой установлено, что в результате мошеннических действий работника учреждения социального обслуживания при получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг бюджету Псковской области причинен ущерб на сумму более 930 тыс. рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, по данному факту в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело, которое по заявлению подсудимого прекращено в суде в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по основанию, не являющемуся реабилитирующим.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд с исковым заявлением к бывшему социальному работнику о взыскании ущерба, причиненного бюджету Псковской области.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Пыталовского района.