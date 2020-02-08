Общество

Житель Псковского района погасил долг, из-за которого не смог продать землю

Житель Псковского района оплатил задолженность по кредиту после наложения запрета на регистрационные действия в отношении его недвижимого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСПП России по Псковской области.

В ОСП Псковского района в январе 2020 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина Т. задолженности по кредитному договору в размере 82 тысяч рублей.

Судебный пристав направил копию постановления о возбуждении исполнительного производства должнику, а в регистрирующие органы и кредитные организации - необходимые запросы. Благодаря поступившим ответам было установлено, что гражданин Т.

имеет в собственности земельный участок.

В рамках исполнительного производства было вынесено постановление о наложении запрета на регистрационные действия в отношении данного участка. И эта мера принесла результат. Выяснилось, что должнику необходимо было продать его, но он не смог этого сделать в связи с наложенным запретом. В итоге мужчина изыскал всю денежную сумму для оплаты и погасил имеющийся долг в полном объеме. После этого запрет с земельного участка был снят.