Общество

«Россельхозбанк» в суде отказался от претензий к Олегу Брячаку

В уголовном деле депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака неожиданный поворот. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередного заседания по делу в Псковском городском суде, «Россельхозбанк», предъявивший ранее обвинения лидеру псковских справедливороссов в незаконном получении кредитов, отказался от своих требований и официально более не имеет претензий к Олегу Брячаку. Соответствующее заявление было подано суду представителем банка.

Напомним, депутата Псковской гордумы обвиняют по части 1 статьи 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»): «Получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовой составляющей организации». Олег Брячак проходит по делу как исполнитель. Другой фигурант - Юлия Морозова - как пособник. Ей инкриминируют нарушения, приведенные в части 5 статьи 33 («Виды соучастников преступления») и части 1 статьи 176 УК РФ. Фигурантов подозревают в незаконном получении кредитов в «Россельхозбанке»: ООО «Лари» и ООО «Хинтел» получили по 19 миллионов рублей.