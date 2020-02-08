Общество

Руководитель центра «Высокий стиль» оценит Сретенский бал в Пскове

Именитая гостья Лидия Щедельская из Москвы впервые посетит Псков и оценит организацию Сретенского бала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Лидия Щедельская всю жизнь посвятила танцам и создала уникальное учебное подразделение «Парадно-протокольный взвод». Она является руководителем центра общегражданского протокольного этикета торжеств «Высокий стиль», разработки стандарта «Балы государственного и делового протокола» и проекта «Международные правила проведения фестивалей и конкурсов по бальному протокольному этикету», автором курса «Протокол бальных программ», а также ряда нормативных документов по вопросам культуры торжеств и общения в России.

Кроме того, Лидия Щедельская награждена медалью «Святой Софии» с присуждением почетного титула «За высоту творческих свершений», имеет научные степени: доктор философии и кандидат педагогических наук.

Напомним, V Молодежный Сретенский бал состоится 16 февраля в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Пригласительные билеты можно получить в Молодежном центре по адресу: улица Максима Горького, 15.

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Организатором Сретенского бала выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке Молодежного отдела Псковской епархии, областной филармонии и Свято-Троицкого собора.