Общество

В Госдуме предлагают оплачивать дорогу поступающим в российские вузы талантливым иностранцам

Необходимо увеличить квоты для иностранцев на обучение в российских вузах до 30 тысяч человек, сделав упор на соотечественников и граждан стран СНГ, а трём тысячам иностранных граждан из общей квоты оплачивать проезд в Россию самолётом или поездом и выплачивать стипендии не ниже прожиточного минимума. Об этом сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников 12 февраля на парламентских слушаниях в комитете. По итогам слушаний такие рекомендации будут направлены в правительство, пишет «Парламентская газета».

Депутат напомнил, что на обучение иностранцев за счёт бюджета РФ в российских вузах ежегодно выделяется квота 15 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи для постсоветского пространства. «Это не соответствует международной роли и гуманитарной силе Российской Федерации. При этом Польша выделяет 10 тысяч мест только для граждан Белоруссии, а Румыния - пять тысяч мест только для Молдавии», - сказал он.

При этом часть квоты не заполняется из-за отсутствия бюджетных средств на проезд в РФ и по другим причинам. «Кто-то не доехал, кто-то не имел финансовой возможности доехать. А потом слышим, что квота не выбрана», - пояснил Калашников. При этом оперативного перераспределения квот между странами в пользу стран СНГ не происходит.

Участники слушаний порекомендуют Правительству увеличить количество обучающихся в российских вузах иностранных граждан за счёт бюджета РФ в два раза - до 30 тысяч человек.

В первую очередь надо увеличивать квоты для иностранцев из стран СНГ, в том числе представителей национальной элиты, политических и общественных структур, ориентированных на сотрудничество с Россией, и соотечественников, отмечается в рекомендациях парламентских слушаний. Доля СНГ, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в квоте должна составлять 40-50 процентов.

«В рамках общей квоты 30 тысяч человек также целесообразно предусмотреть ежегодное выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета Минобрнауки России для оплаты однократного проезда к месту обучения и обратно средствами железнодорожного и авиационного транспорта, приобретение полиса добровольного медицинского страхования и выплаты государственной стипендии не менее прожиточного минимума в среднем по России для трёх тысяч иностранных граждан», - сказал Калашников.

Иностранцев, которые получат такие преференции, предлагается отбирать по нескольким критериям - по итогам международных российских олимпиад, с учётом предложений организаций соотечественников за рубежом и структур, ориентированных на сотрудничество с Россией, а также для проживающих в наименее развитых странах, поступающих на дефицитные специальности.

Система квот способствует привлечению наиболее талантливых выпускников на работу в России, отметил Калашников. Он напомнил, что Госдума приняла закон, который упрощает получение вида на жительство и гражданства РФ иностранцам - выпускникам российских вузов.

Также предлагаемые меры будут способствовать продвижению через «мягкую силу» интересов РФ за рубежом, добавил депутат.