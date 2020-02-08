Общество

В России предлагают обязать СМИ и операторов связи оповещать о чрезвычайных ситуациях

Российские средства массовой информации и операторов связи могут обязать оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате к принятию во втором чтении, пишет «Парламентская газета».

Документ был внесен правительством России. Законопроектом предлагается внести в ФЗ «О связи» и «О средствах массовой информации» изменения, уточняющие правовое регулирование распространения СМИ и операторами связи информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий.

Как объясняют авторы, в действующем законодательстве имеется правовая неопределённость в том, на основании обращения каких именно государственных органов у оператора связи и СМИ возникает обязанность обеспечивать передачу сигналов оповещения или экстренной информации. Законопроект устраняет эту правовую неопределённость и наделяет федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления правом инициировать распространение операторами связи информации о чрезвычайных ситуациях. Определение порядка их взаимодействия с операторами связи и СМИ возложено на правительство России.

При этом сохраняется действующий принцип безвозмездного выполнения редакциями СМИ и операторами связи обязанности по передаче сигналов оповещения или экстренной информации.