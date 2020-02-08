Общество

Три бюста героев-десантников установят в Пскове

В среду, 12 февраля, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством заместителя комитета Федора Постнова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в работе комитета также приняли участие депутаты городского парламента, а также заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, руководители профильных комитетов и управлений администрации города.

Члены комитета единогласно согласовали установку 3-х бюстов на Аллее Победы героям-десантникам, бойцам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии - гвардии младшему сержанту Роману Афанасьеву, гвардии рядовому Михаилу Травину и гвардии младшему сержанту Владимиру Швецову.

Бюсты героев-десантников будут установлены к 20-летию их подвига.

Добавим, десантники 6-й роты погибли в бою на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции 1 марта 2000 года. В схватке со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков были убиты 84 десантника, выжили всего шесть. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Гвардии рядовой, гранатометчик Михаил Травин родился 11 февраля 1980 года в Пскове. Он окончил школу №22 и профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван в армию. Посмертно награждён Орденом Мужества, похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант Владимир Швецов родился 13 сентября 1978 года в Пскове, учился в школе № 25 и профессиональном училище №7. После окончания учёбы служил в пограничных войсках, а затем - по контракту в 76-й дивизии. Похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант, командир отделения войсковой части Роман Афанасьев родился 11 октября 1980 года в Пскове. В армию был призвал в декабре 1998 года. Посмертно награждён Орденом Мужества. Похоронен на кладбище города Ишимбай (Республика Башкортостан)

Фото из открытых источников